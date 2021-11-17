Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации в Москве

В ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице глава столицы обратился к гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину и отметил, что на подобных объектах количество мигрантов должно быть уменьшено.

«Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день», - заключил Собянин.

Добашин ответил градоначальнику, что на объектах компании за последний год количество мигрантов сократилось на 15%.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что мигрантов из-за рубежа на стройках Москвы можно будет заменить отечественными рабочими из других регионов.

