Собянин поручил уменьшить количество мигрантов на стройках реновации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на стройки домов для программы реновации следует привлекать больше россиян из ближайших регионов, для чего нужно повышать заработную плату и создавать условия работы, сообщает ТАСС.

Мигранты хотят зарабатывать больше россиян

В ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице глава столицы обратился к гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину и отметил, что на подобных объектах количество мигрантов должно быть уменьшено.

«Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день», - заключил Собянин.

Добашин ответил градоначальнику, что на объектах компании за последний год количество мигрантов сократилось на 15%.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что мигрантов из-за рубежа на стройках Москвы можно будет заменить отечественными рабочими из других регионов.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Трудовые МигрантыРеновация ЖильяСтроительствоМоскваСергей Собянин
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