Путин заявил, что ближайшие пять лет станут периодом активных реноваций в Москве

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ближайшие пять лет станут периодом активных реноваций в Москве. Об этом он рассказал в ходе выступления на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

Он отметил, что это позволит добиться более высокого качества жизней, граждане получат комфортные условия – современные дома, улицы.

Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы

Президент отметил, что в столице делается все необходимое для работы инноваций, творчества и досуга. По словам Путина, высокий темп преобразований обязывает руководство Москвы ставить на ближайшие пять лет еще более амбициозные и сложные задачи. Глава государства также обратил внимание на эффективную систему взаимодействия, которая выстроена между мэрией Москвы, российским правительством и федеральными органами власти, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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