Президент РФ Владимир Путин заявил, что ближайшие пять лет станут периодом активных реноваций в Москве. Об этом он рассказал в ходе выступления на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина.

Он отметил, что это позволит добиться более высокого качества жизней, граждане получат комфортные условия – современные дома, улицы.