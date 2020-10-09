Собянин: половина больных коронавирусом в Москве старше 65 лет

Доля пациентов старше 65 лет среди инфицированных коронавирусом в Москве в сентябре и октябре приблизилась к 50%, зачвил в эфире Первого канала мэр Москвы Серей Собянин.

При этом в московском транспорте после введения ограничительных мер почти не уменьшилось число пассажиров этой возрастной группы, посетовал мэр города.

В России за сутки выявлены рекордные 12 126 заболевших коронавирусом, 201 пациент умер, выписаны 7 092 человека. В Москве выявили 3701 новый случай заражения новым коронавирусом, то есть больше всего в России. В Петербурге за сутки обнаружили 469 новых инфицированных, в Подмосковье - 411.

В пятницу крупнейшие российские сотовые операторы заявили о плавном сдвиге трафика из центра Москвы в спальные районы и область. Кроме того, в связи с вводом новых ограничительных мер из-за угрозы распространения COVID-19, также фиксируется отток абонентов из метрополитена.

