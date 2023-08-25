Эксперты службы занятости провели 8 тысяч тренингов для москвичей
За последние 4,5 года карьерные эксперты службы занятости провели около 8 тысяч бесплатных тренингов для москвичей, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Так, с начала 2019 года мероприятия по развитию универсальных личностных компетенций посетило более 130 тысяч граждан, уже более 22 тысяч — только в этом году.
Отмечается, что гражданам доступные тренинги по развитию навыков самопрезентации, тайм-менеджмента, коммуникабельности, адаптивности, критического мышления и многое другое.
Мэр Сергей Собянин отмечал, что почти 70 тысяч москвичей прошли профориентацию и разработали карьерную стратегию с помощью службы занятости столицы. Как отметил градоначальник, такое тестирование полезно и начинающим, и опытным специалистам.
Чаще всего за оценкой навыков обращаются горожане среднего возраста и молодежь, при этом возраст каждого пятого соискателя — более 50 лет. Для москвичей подготовлено свыше 200 инструментов оценки навыков. Тестирование доступно в центрах «Моя работа» и «Моя карьера», кроме того, наиболее популярные тесты можно пройти онлайн.
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