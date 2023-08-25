Эксперты службы занятости провели 8 тысяч тренингов для москвичей

За последние 4,5 года карьерные эксперты службы занятости провели около 8 тысяч бесплатных тренингов для москвичей, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, с начала 2019 года мероприятия по развитию универсальных личностных компетенций посетило более 130 тысяч граждан, уже более 22 тысяч — только в этом году.

Отмечается, что гражданам доступные тренинги по развитию навыков самопрезентации, тайм-менеджмента, коммуникабельности, адаптивности, критического мышления и многое другое.