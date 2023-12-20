Собянин: поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой и Тулой
20 декабря 202314:58
Московские центральные диаметры продлят и в другие регионы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.
По его словам, поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами центральной России.
«В планах - строительство трех новых линий и порядка 40 станции метро», - уточнил градоначальник.
Он добавил, что город продолжает расти, и транспортная система должна развиваться.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru