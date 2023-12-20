Собянин: поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой и Тулой

Московские центральные диаметры продлят и в другие регионы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Около станции МЦД-3 «Моссельмаш» построят городские вокзалы и деловой комплекс

По его словам, поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами центральной России.

«В планах - строительство трех новых линий и порядка 40 станции метро», - уточнил градоначальник.

Он добавил, что город продолжает расти, и транспортная система должна развиваться.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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