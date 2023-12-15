Около станции МЦД-3 «Моссельмаш» построят городские вокзалы и деловой комплекс

Проект планировки территории уже утверждён. Общественная застройка будет представлена в виде делового комплекса общей площадью около 500 тысяч квадратных метров, что дополнительно предоставит более 13 тысяч рабочих мест.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на базе станций МЦД-3 «Лихоборы» и «Моссельмаш» построят современные городские вокзалы. Для наземного городского транспорта возведут отстойно-разворотные площадки и конечные станции. Также на территории появится несколько внеуличных пешеходных переходов. Запланирована реконструкция и продление нескольких улиц.

Ранее правительство Москвы одобрило проект планировки части промзоны «Алабушево». В частности, планируется реорганизация территории площадью больше 10 га в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева.

