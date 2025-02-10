Собянин подвел итоги первых трех лет работы уникального проекта «Город заданий»

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал об электронной платформе «Город заданий» по случаю трёхлетия этого уникального проекта. По словам градоначальника, органы власти и организации предлагают жителям Москвы опробовать цифровые сервисы, проверить состояние городских объектов, побывать на выставках и многое другое.

Сергей Собянин рассказал об уникальном проекте «Серебряное наставничество»

Горожане за свою активность получают баллы, а также возможность интересно и с пользой провести время. В качестве примера Собянин привел походы семей с детьми в Московский зоопарк, активных участников «серебряного» возраста — в центры московского долголетия (удобные пространства для интеллектуального досуга и тренировок)

Как уточнил мэр, москвичи уже выполнили свыше 2,6 миллиона заданий. В ответ город получила от участников обратную связь, что позволило повысить качество обслуживания в разных сферах, среди которых благоустройство, досуг и спорт. Полученные за выполнение заданий баллы можно обменять на товары и услуги, либо направить на благотворительные цели.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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