Собянин подвел итоги первых трех лет работы уникального проекта «Город заданий»

Горожане за свою активность получают баллы, а также возможность интересно и с пользой провести время. В качестве примера Собянин привел походы семей с детьми в Московский зоопарк, активных участников «серебряного» возраста — в центры московского долголетия (удобные пространства для интеллектуального досуга и тренировок)

Как уточнил мэр, москвичи уже выполнили свыше 2,6 миллиона заданий. В ответ город получила от участников обратную связь, что позволило повысить качество обслуживания в разных сферах, среди которых благоустройство, досуг и спорт. Полученные за выполнение заданий баллы можно обменять на товары и услуги, либо направить на благотворительные цели.

