Собянин: К открытию готовятся 30 новых клубов «Московского долголетия»

«Стартовал летний сезон проекта «Московское долголетие». Его открыл фестиваль скандинавской ходьбы. Больше 5 тыс. москвичей старшего поколения прошли дистанцию в 2,5 км. Впереди участников проекта ждет свыше 30 общегородских мероприятий», - анонсировал мэр столицы.

Для участников предусмотрены конкурсы, фестивали, спортивные турниры, занятия в творческих лабораториях, лекции, мастер-классы, а также съемки сериала.

Москвичи старшего поколения могут заниматься на свежем воздухе на территории 26 парков и 630 открытых площадок. Сеть центров московского долголетия расширится - к открытию готовят 30 новых клубных пространств в разных районах столицы. По данным мэра столицы, более 43 тысяч горожан стали участниками проекта.



Экскурсии по историческим местам Москвы проходят в рамках проекта «Пеший лекторий». В этом году список маршрутов увеличат и откроют 100 новых экскурсионных групп.

