Собянин: К открытию готовятся 30 новых клубов «Московского долголетия»
Более 30 общегородских мероприятий «Московского долголетия» запланировано на лето. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Стартовал летний сезон проекта «Московское долголетие». Его открыл фестиваль скандинавской ходьбы. Больше 5 тыс. москвичей старшего поколения прошли дистанцию в 2,5 км. Впереди участников проекта ждет свыше 30 общегородских мероприятий», - анонсировал мэр столицы.
Для участников предусмотрены конкурсы, фестивали, спортивные турниры, занятия в творческих лабораториях, лекции, мастер-классы, а также съемки сериала.
Москвичи старшего поколения могут заниматься на свежем воздухе на территории 26 парков и 630 открытых площадок. Сеть центров московского долголетия расширится - к открытию готовят 30 новых клубных пространств в разных районах столицы. По данным мэра столицы, более 43 тысяч горожан стали участниками проекта.
Экскурсии по историческим местам Москвы проходят в рамках проекта «Пеший лекторий». В этом году список маршрутов увеличат и откроют 100 новых экскурсионных групп.
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