Собянин подвел итоги конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!»

«Авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе «Покажи Москву!»: 10 определило экспертное жюри, еще семерых выбрали участники проекта «Активный гражданин», - сообщил градоначальник.

Мэр отметил, что изучить все 17 маршрутов можно в специальной рубрике онлайн-журнала Russpass Mag.

Самому юному победителю 11 лет. Он представил маршрут по району Зюзино. В ходе прогулки можно увидеть храм Бориса и Глеба и Медовый пруд.

Также жюри отметило маршруты по станциям Большой кольцевой линии и дворянским усадьбам столицы.

С 10 по 28 июля 2023 года при поддержке проекта «Открой#Моспром» проходит пятый сезон экскурсий по заводам и фабрикам Москвы. Жители и гости столицы могут посетить 25 промышленных предприятий.

