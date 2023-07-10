Собянин подвел итоги конкурса экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!»
Победителями стали авторы 17 экскурсий. Об итогах конкурса на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Авторы 17 лучших экскурсий по столице победили в конкурсе «Покажи Москву!»: 10 определило экспертное жюри, еще семерых выбрали участники проекта «Активный гражданин», - сообщил градоначальник.
Мэр отметил, что изучить все 17 маршрутов можно в специальной рубрике онлайн-журнала Russpass Mag.
Самому юному победителю 11 лет. Он представил маршрут по району Зюзино. В ходе прогулки можно увидеть храм Бориса и Глеба и Медовый пруд.
Также жюри отметило маршруты по станциям Большой кольцевой линии и дворянским усадьбам столицы.
С 10 по 28 июля 2023 года при поддержке проекта «Открой#Моспром» проходит пятый сезон экскурсий по заводам и фабрикам Москвы. Жители и гости столицы могут посетить 25 промышленных предприятий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине обвинили западных политиков в изучении истории по российским учебникам
- В Госдепе назвали конфликт на Украине стратегическим провалом Киева
- Экс-советник Кучмы заявил о «развале» власти на Украине
- Полузащитник Медина перешел из ЦСКА в «Спартак»
- Reuters: в НАТО согласовали план на случай войны с Россией
- Мирра Андреева объяснила отказ пожимать руку судье после поражения
- Двое неизвестных срезали скальп с молодого человека в Электростали
- СМИ: в Краснодаре застрелили замначальника по мобилизационной работе
- МИД заявил о попытке ВСУ уничтожить Крымский мост
- На Украине призвали Германию не блокировать заявку страны на вступление в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru