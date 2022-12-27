Глава «Лиги героев» Ксения Шойгу проверила доставку гуманитарной помощи на Донбассе. Об этом сообщает «Лента.ру».

С октября «Лига героев» направляет гуманитарную помощь на территории новых регионов России. Реализация широкого плана поддержки регионов стала возможной и благодаря тому, что к Лиге героев подключились спонсоры и меценаты.

Ксения Шойгу в ходе своего визита в Донбасс также навестила военнослужащих, проходящих реабилитацию в Луганской многопрофильной больнице.

Ранее штабы по сбору новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает» открылись на 19 фестивальных площадках «Московских сезонов». Пункты организовали при участии Комитета общественных связей и молодежной политики и команды добровольцев столицы «Мосволонтер».

Большое количество гуманитарной помощи жителям новых российских территорий не учитывается в статистике, официально речь идет о 70 тыс. тонн грузов, заявил ранее депутат Госдумы РФ, доцент кафедры экономической теории, государственного и муниципального управления и региональной экономики Южно-Уральского государственного университета Владимир Павлов в пресс-центре НСН.

