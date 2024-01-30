Собянин подвел итоги рекордного туристического сезона в Москве

Градоначальник подчеркнул, что объемы туристического потребления достигли 1,3 триллиона рублей, что превышает показатели допандемийного 2019 года. Отмечается, что большая часть туристов, больше 22 миллионов человек, приехали из регионов России.

«Несмотря на санкции и прочие проблемы, московский туризм вновь бьет рекорды. В бюджет города поступит 178 миллиардов рублей. На эти средства можно построить порядка 70 школ или 16 км новых линий метро», – отметил глава столицы.

По его словам, больше всего туристов посещают Москву во время фестивалей. Например, в зимние праздники столицу посетили 4,3 миллиона туристов, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

