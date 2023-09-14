Собянин подвел итоги девяти лет работы «Московского стандарта госуслуг»

По словам мэра, его критерии были предложены самими москвичами. Центры «Мои документы» на протяжении уже 12 лет не просто занимаются оказанием госуслуг, а стараются создать комфортную и дружелюбную атмосферу для клиентов. Сейчас в них можно получить более 280 видов госуслуг, отметил Собянин.

Градоначальник также поблагодарил всех сотрудников, разделяющих концепцию «Московского стандарта госуслуг» и поддерживающих высокий уровень работы.

