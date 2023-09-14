Собянин подвел итоги девяти лет работы «Московского стандарта госуслуг»

Московский мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил «Московский стандарт госуслуг» с девятилетием.

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По словам мэра, его критерии были предложены самими москвичами. Центры «Мои документы» на протяжении уже 12 лет не просто занимаются оказанием госуслуг, а стараются создать комфортную и дружелюбную атмосферу для клиентов. Сейчас в них можно получить более 280 видов госуслуг, отметил Собянин.

Градоначальник также поблагодарил всех сотрудников, разделяющих концепцию «Московского стандарта госуслуг» и поддерживающих высокий уровень работы.

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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:Сергей СобянинГосуслуги

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