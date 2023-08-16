Собянин: Лучшая в мире система предоставления госуслуг создана в Москве

На встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на ул. Покровка он отметил, что в системе «Мои документы» среднее ожидание в очереди – три минуты, однако власти стараются сделать так, чтобы граждане имели возможность большинство услуг получить не выходя из дома.

«Мы все равно стараемся, чтобы была возможность пользоваться всеми услугами не выходя из дома... мы ещё не всё сделали, но лучше нас в мире никто не сделал», – подчеркнул Собянин.

Ранее действующий мэр столицы Сергей Собянин заявил, что по показателям медицины и здравоохранения Москва занимает достойное место не только в России, но и в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

