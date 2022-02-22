Собянин отметил значительное снижение преступности в Москве в последние годы

Мэр столицы Сергей Собянин в преддверии Дня защитника Отечества вручил награды лауреатам городской премии 2021 года в области обеспечения безопасности.

«Поздравляю с наступающим Днем защитника Отечества. С каждым годом ситуация не становится спокойнее. Международные вызовы диктуют свои условия и роль людей, которые выбрали свои профессии - профессия «Родину защищать» с каждым годом становится более значимой», - отметил градоначальник.

При этом глава города подчеркнул, что за последние годы ситуация с преступностью изменилась «в лучшую сторону».

Премии 2021 года присуждены сотрудникам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Также за большой вклад в обеспечение безопасности деятельности московских судов и исполнения судебных решений наград были удостоены восемь сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Всего за период присуждения премии - с 2011 года наград были удостоены 141 человек.

