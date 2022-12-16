Собянин подписал постановление об индексации социальных выплат на 10%
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому 1 января 2023 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты москвичам будут увеличены на 10%, сообщает пресс-служба правительства столицы.
В сообщении говорится, что благодаря этому вырастут размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат, в том числе, многодетным семьям, детям жерт терактов и техногенных и иных катастроф, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям с детьми-инвалидами.
Кроме того, повышение затронет выплаты студенческим семьям, детям-сиротам, усыновителей и опекунов, ветеранов Великой Отечественной войны и участников обороны Москвы, тружеников тыла и ветеранов труда, Героев СССР и Героев России, полных кавалеров ордена Славы и другим льготным категориям граждан.
«Согласно постановлению... минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 23 313 рублей в месяц. Доплату к пенсии получают более двух млн москвичей», - отметили в пресс-службе.
Также отмечается, что в 2023 году будут произведены все традиционные единовременные выплаты к социально значимым мероприятиями и памятным датам, а все ранее установленные льготы, например, бесплатный проезд в общественном транспорте, сохранятся в неизменном виде.
Ранее Совет Федерации утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 16 242 рублей с 1 января 2023 года, сообщает RT.
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