Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Президент России Владимир Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики.

В Минтруде анонсировали индексацию выплат неработающим пенсионерам с 1 января

Так, на совещании с правительством президент отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на сто процентов». Путин указал, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться, и целевые ориентиры здесь менять не будут.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить зарплаты вице-спикеров нижней палаты парламента и председателей комитетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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