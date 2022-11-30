Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе
Президент России Владимир Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики.
Так, на совещании с правительством президент отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на сто процентов». Путин указал, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться, и целевые ориентиры здесь менять не будут.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил увеличить зарплаты вице-спикеров нижней палаты парламента и председателей комитетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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