Собянин: В Москве посещение ООПТ останется бесплатным и впредь
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в столице сохранится бесплатное посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщили в пресс-службе градоначальника.
На заседании президиума правительства Москвы было принято решение освободить от платы за посещение ООПТ регионального значения всех граждан без исключения. При этом сложившийся порядок бесплатного и общедоступного отдыха на природных территориях будет сохранен и в дальнейшем.
Субъекты РФ имеют право самостоятельно устанавливать льготные категории граждан, которые могут посещать ООПТ регионального значения бесплатно.
В пресс-службе напомнили, что Москва является одним из самых зелёных мегаполисов планеты. В настоящее время в столице созданы 140 ООПТ общей площадью 19,2 тысячи гектаров и образованы 18 охраняемых природных территорий. В список региональных ООПТ входят 11 природно-исторических парков, пять природных заказников, 11 ландшафтных заказников, два фаунистических заказника, экологический парк, два комплексных заказника, 115 памятников природы.
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