Собянин: Более миллиона москвичей получили первый компонент прививки от COVID-19
На днях число москвичей, получивших первый компонент прививки от коронавируса, превысило миллион человек, а полностью завершили вакцинацию свыше 820 тысяч жителей столицы. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге на персональном сайте.
По его словам, почти 45% сделавших прививку – люди старше 60 лет, для которых защита от вируса очень важна.
Также он отметил, что Москва полностью обеспечена запасами вакцины, а 100 стационарных пунктов вакцинации и выездные точки в торговых центрах работают ежедневно. Накануне в городе начала действовать и вакцинация на дому для маломобильных граждан.
Градоначальник призвал москвичей не откладывать вакцинацию в преддверии сезона отпусков. Он подчеркнул, что вакцина доказала свою надежность и безопасность.
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