Собянин: Почти 90 тыс человек получили помощь в новом комплексе МКНЦ им Логинова

Новый лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени Логинова принял почти 90 тысяч человек за два месяца работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«В июне мы завершили строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова – одного из пяти якорных онкологических стационаров», — напомнил градоначальник, отметив, что центр принял первых пациентов в конце августа.

По словам Собянина, лечебно-диагностический комплекс оснащен 40 тысячами единиц медоборудования, в том числе магнитно-резонансными и компьютерными томографами, рентген-комплексами, ангиографическими установками, эндоскопическми оборудованием.

Пациенты с онкологическими заболеваниями проходят полный цикл лечения от диагностики до диспансерного наблюдения. Быструю, точную и качественную диагностику опухолей обеспечивают собственные патоморфологическая и молекулярно-генетическая лаборатории.

Как отметил мэр, при проектировании комплекса было предусмотрено все для максимально комфортных условий для пациентов, их близких и медперсонала. В учреждении оборудованы безбарьерная среда, специальные лифты, отдельные въезды для кресел-каталок, поручни и сиденья для душа в санузлах. В маломестных палатах установили многофункциональные кровати с электроприводом и кнопками вызова медперсонала, кондиционеры. Также в центре есть специальные комнаты для бесед с врачами и психологами, есть возможность совместного пребывания с родственниками.

«Чтобы добираться до центра имени Логинова было удобнее, открыли новый автобусный маршрут №645п. Автобус ходит каждые полчаса с остановками у станций метро "Щелковская", "Первомайская" и "Шоссе Энтузиастов"», — подчеркнул Собянин.

Также сокращен до 10 минут интервал движения автобусов маршрута Т30, транспорт ходит от метро «Авиамоторная», «Шоссе Энтузиастов» и «Выхино».

Собянин указал, что с открытием нового комплекса МКНЦ имени Логинова вышло на финишную прямую формирование нового каркаса онкопомощи. Уже выстроена четкая система диагностики, лечения и наблюдения пациентов, новые алгоритмы помощи. При этом Москва продолжает наращивание мощностей.

«В скором времени в Коммунарке закончат строительство лучевого корпуса, а в Московской городской онкологической больнице №62 – нового многофункционального комплекса. Продолжим закупать и обновлять оборудование», — подчеркнул мэр.

