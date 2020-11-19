Собянин поблагодарил волонтеров и соцработников за их труд в пандемию

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 40 тысяч москвичей участвуют в разных формах в движении оказания помощи людям, которые оказались в сложной ситуации во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба мэра.

На встрече с волонтерами и социальными работниками столицы градоначальник отметил, что к оказанию помощи во время пандемии присоединилось большое количество предприятий и организаций Москвы. «Очень хорошо, что огромные пласты людей включились в эту работу», - подчеркнул мэр.

«Я хотел выразить огромные слова благодарности и от себя лично, и от москвичей. Вы откликнулись, и сегодня около 40 тысяч человек в разной форме участвуют в движении оказания помощи во время пандемии», - заявил глава столицы.

Собянин напомнил, что помощь, в основном, оказывается пожилым людям, с хроническими заболеваниями.



В пресс-службе мэра сообщили, что акция взаимопомощи #МыВместе стартовала 28 марта 2020 года. Её партнёрами в Москве являются 410 промышленных, транспортных, торговых, общественных и других организаций, а также частные лица, которые в благотворительных целях предоставляют продукты питания, транспортные карты, медицинские маски, услуги связи и другое.



Волонтеры - участники акции, развозят продукты по домам, для чего им было выдано почти 17 тысяч транспортных карт для проезда в общественном транспорте. Кроме того они помогали медикам в вакцинации москвичей от гриппа. Всего в волонтерскую деятельность вовлечены более 520 тысяч москвичей.

