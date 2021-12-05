Путин поддержал волонтеров и заявил об участии в акции «Елка желаний»

«С удовольствием поздравляю вас с Днем волонтера. Этот праздник отмечается в нашей стране в первый раз, свидетельствует о том, что ваша деятельность, ваша работа на благо общества, конкретных людей, она высоко оценивается в нашей стране», - цитирует главу государства РИА Новости.

Президент сказал, что готов поддержать любые инициативы волонтеров, в том числе по страхованию их жизни.

Также Путин сообщил, что примет участие в акции «Елка желаний», которая помогает исполнять детские мечты.

Акция «Елка желаний» проходит уже в четвертый раз. Она призвана помочь людям в трудной ситуации. В декабре прошлого года Путин во время встречи с волонтёрами традиционно принял участие в акции, вытянув две открытки с желаниями. Кроме мечты Димы из Челябинской области сыграть в хоккей с президентом, Путин исполнил желание 10-летнего Саши из Тульской области. Мальчика, мечтавшего обнять панду, пригласили на экскурсию в Московский зоопарк и подарили игрушечное животное.

