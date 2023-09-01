Собянин поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов реализации программы развития городской среды в этом году и подготовки города к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов, поблагодарил коммунальщиков Москвы за восстановление Донецка и Луганска.

По его словам, московские коммунальщики уже много лет помогают в восстановлении Севастополя и республики Крым.

Градоначальник передал коммунальщикам благодарность от жителей ЛДНР, а также руководства республик за проделанную работу на новых территориях.

