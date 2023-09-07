Собянин: По программе реновации получили новое жилье более 87 тысяч человек
7 сентября 202310:12
С начала года по программе реновации переехали в новое жилье более 26 тысяч человек, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
В этом году планируется переселение более 47 тысяч горожан. Согласно плану, столица полностью выполняет свой график.
В августе по этой программе квартиры получили более 3700 жителей Москвы. Самые популярные округа - Юго-Восточный, Новомосковский и Южный.
С начала реновации были расселены 834 старых дома, 87 тысяч горожан уже получили новые квартиры, заключил градоначальник.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru