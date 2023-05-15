Собянин: По программе капремонта в Москве обновили 82 поликлиники
Две поликлиники для взрослых в районе Печатники и в Зеленограде открылись после капитального ремонта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Обновляем поликлиники столицы по новому московскому стандарту — всего по программе капремонта приведем в порядок больше 200 зданий. 82 из них уже открыли», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Градоначальник уточнил, что пациентов готовы принять обновленные филиал №1 поликлиники №109 и поликлиническое отделение №5 городской клинической больницы имени Кончаловского. Медпомощь здесь оказывают специалисты восьми востребованных специальностей.
Собянин отметил, что в отремонтированных зданиях заменили инженерные системы, сделали перепланировку, стильный дизайн и установили самое современное оборудование. Кроме того, в медучреждениях разместили понятную систему навигации и оборудовали зону ожидания с диванами, кулерами, телевизорами и кондиционерами. Также в порядок привели территории около поликлиник.
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