Собянин: По маршрутам Москвы курсируют свыше 1300 электробусов

Более 1,3 тыс. электробусов курсируют по Москве по более чем 100 маршрутам в Москве сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Москве уже два современных дома для электробусов: «Красная Пахра» и «Митино». Совсем скоро откроется третий – «Салтыковка» в Восточном округе», – также написал мэр.

Перед выходом на линию подвижной состав проходит обязательный предрейсовый осмотр. В частности, специалисты моют кузов и дезинфицируют салон, механики проводят комплексную проверку тормозной системы, рулевого управления, колес и шин. Мастера проверяют работу медиаэкранов, зарядок для мобильных устройств, кнопок открытия дверей и отопителей.

Особое внимание уделяется и состоянию здоровья водителей. Все специалисты проходят медосмотр, самостоятельно измеряют температуру, давление и пульс.