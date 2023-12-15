Собянин: По маршрутам Москвы курсируют свыше 1300 электробусов
Более 1,3 тыс. электробусов курсируют по Москве по более чем 100 маршрутам в Москве сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сегодня в Москве уже два современных дома для электробусов: «Красная Пахра» и «Митино». Совсем скоро откроется третий – «Салтыковка» в Восточном округе», – также написал мэр.
Перед выходом на линию подвижной состав проходит обязательный предрейсовый осмотр. В частности, специалисты моют кузов и дезинфицируют салон, механики проводят комплексную проверку тормозной системы, рулевого управления, колес и шин. Мастера проверяют работу медиаэкранов, зарядок для мобильных устройств, кнопок открытия дверей и отопителей.
Особое внимание уделяется и состоянию здоровья водителей. Все специалисты проходят медосмотр, самостоятельно измеряют температуру, давление и пульс.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru