Собянин первым получил в Мосгоризбиркоме удостоверение кандидата на пост мэра Москвы
10 июля 202314:49
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин первым зарегистрирован Мосгоризбиркомом на грядущие в сентябре выборы градоначальника столицы. Об этом было объявлено на заседании Московской городской избирательной комиссии.
«Предлагаю […] зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина», - сказал на встрече зампред комиссии Дмитрий Реут.
Выборы мэра Москвы состоятся с 8 по 10 сентября. Принять участие в голосование могут все совершеннолетние жители столицы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru