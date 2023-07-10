Собянин первым получил в Мосгоризбиркоме удостоверение кандидата на пост мэра Москвы

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин первым зарегистрирован Мосгоризбиркомом на грядущие в сентябре выборы градоначальника столицы. Об этом было объявлено на заседании Московской городской избирательной комиссии.

«Предлагаю […] зарегистрировать кандидатом на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина», - сказал на встрече зампред комиссии Дмитрий Реут.

Выборы мэра Москвы состоятся с 8 по 10 сентября. Принять участие в голосование могут все совершеннолетние жители столицы.

