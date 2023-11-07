Собянин: Павильоны ВДНХ подготовили специальную программу к форуму «Россия»

Специальные программы подготовили 18 павильонов-резидентов ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия». Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Так, Музей городского хозяйства Москвы продемонстрирует 13-метровый макет мегаполиса. Будет подготовлен рассказ о работе городских служб по формированию комфортной среды для москвичей. В павильоне №31 «Геология» будет работать экспозиция, посвящённая достижениям отечественных ученых в сельском хозяйстве.

Музей кино представит выставку об истории российского кинематографа, кроме того, будет раздел, рассказывающий о съёмках фильма «Трудно быть богом» Алексея Германа по роману братьев Стругацких. В Музее Востока, расположенном в 13 павильоне, уже действует экспозиция «Россия. Ближе к Востоку». Там можно увидеть более 100 произведений современного искусства последней четверти XX – начала XXI века. Их предоставили Государственный музей Востока и его филиал в Майкопе.

Экологический центр «Цветоводство» (павильон №29) приглашает всех желающих принять участие в мастер-классах и других образовательных активностях. Тематические экспозиции представляют выставочно-торговые центры Казахстана, Армении, Белоруссии, Азербайджана.

