Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте
Автоматический доступ к электронной медицинской карте стал доступен жителям Москвы, имеющим полис ОМС и полную учетную запись на портале mos.ru. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как напомнил градоначальник, ранее для получения доступа к карте москвичам необходимо было подать упрощенную заявку.
«Теперь медкарта всегда под рукой – на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО"», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, этот сервис — один из самых популярных, с начала года горожане обратились к нему более 270 млн раз.
В электронной медкарте хранятся результаты исследований, протоколы врачебных осмотров, другие медицинские данные. Москвичи могут в том числе самостоятельно добавлять и скачивать документы из карты, а также вносить сведения о личном и семейном анамнезе.
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