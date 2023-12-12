Собянин рассказал о запуске упрощенного доступа к электронной медкарте

Автоматический доступ к электронной медицинской карте стал доступен жителям Москвы, имеющим полис ОМС и полную учетную запись на портале mos.ru. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как напомнил градоначальник, ранее для получения доступа к карте москвичам необходимо было подать упрощенную заявку.

«Теперь медкарта всегда под рукой – на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО"», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, этот сервис — один из самых популярных, с начала года горожане обратились к нему более 270 млн раз.

В электронной медкарте хранятся результаты исследований, протоколы врачебных осмотров, другие медицинские данные. Москвичи могут в том числе самостоятельно добавлять и скачивать документы из карты, а также вносить сведения о личном и семейном анамнезе.

