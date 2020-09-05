Собянин: Парк столичного метро будет обновлен на 80 процентов за три года
Около 1,3 тыс. вагонов поезда «Москва-2020» получит парк столичного метрополитена за три года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе осмотра состава нового поколения «Москва-2020».
Благодаря такому обновлению московский метрополитен станет самым молодым в мире.
«Сегодня мы принимаем новый поезд «Москва-2020», который по свои параметрам во многом лучше предыдущих поездов. За три года мы должны получить около 1 тыс. 300 вагонов «Москва-2020», что до 80% обновит парк московского метро новым подвижным составом. Московское метро будет самым современным, самым молодым среди мировых городов», - заявил Сергей Собянин.
Мэр назвал пополнение парка столичного метрополитена новыми вагонами хорошим подарком москвичам ко Дню города. Собянин также отметил, что подвижной состав метрополитена Москвы на сегодня уже на 60% состоит из новых поездов разных типов и поколений.
Известно, что поезда «Москва-2020» будут перевозить пассажиров Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро. Для удобства пассажиров название конечной станции следования состава будет отображаться снаружи на бортах вагонов. Это новшество появится впервые. Улучшены и другие характеристики новых вагонов: дверные проемы расширены на 15%. Новые сдижные двери вагонов оснастили системой противозажатия. Впервые USB-зарядки разместят между сиденьями. Сидячие места возле дверей отделят от стоящих пассажиров стеклянными экранами, уточнят пресс-служба мэра и правительства столицы.
Ранее глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев и член этого комитета Сергей Тен в эфире НСН поддержали планы Собянина по развитию метро и спрогнозировали его приход на всю территорию Подмосковья.
«Это закономерное, поступательное движение. Думаю, это следующий шаг – создание совместного предприятия под эгидой московского метро, которое захватывает и близлежащие города Московской области. А может и до границ области, логика в этом есть», - сказал Тен.
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