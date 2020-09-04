В Госдуме предрекли распространение сети метро Москвы на все Подмосковье
Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев и член этого комитета Сергей Тен в эфире НСН поддержали планы Собянина по развитию метро и спрогнозировали его приход на всю территорию Подмосковья.
Удвоить столичное метро решили власти Москвы. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам столичного руководителя, 70% программы уже принято.
Собянин добавил, что развитие транспортной инфраструктуры будет идти не только в Москве, но и в близлежащих регионах, в том числе в Подмосковье.
Член комитета Госдумы по транспорту Сергей Тен заявил НСН, что столичное метро может охватить всю Московскую область.
«Это закономерное, поступательное движение. У нас уже несколько лет, практически со времени, как Сергей Собянин возглавил Москву, существует такая площадка, как московский транспортный узел, в которой принимают участие и правительство Москвы, и правительство Московской области. Думаю, это следующий шаг – создание совместного предприятия под эгидой московского метро, которое захватывает и близлежащие города Московской области. А может и до границ области, логика в этом есть», - сказал Тен.
Глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев в эфире НСН также поддержал планы Собянина по развитию метро.
«Это нужно народу! Чтобы не было трехчасовых пробок из Пушкина или другого города. Я считаю, что Собянин делает правильно, и я его в этом поддерживаю. Наземный транспорт в миллионных городах развивается тогда, когда развивается метро», - сказал Москвичев.
По его мнению, в ближайшие годы метро придет в Подмосковье. «На это есть норматив – пять-десять лет. Надо стратегию смотреть на 20-30 лет вперед. Мы все время опаздываем с генеральными планами развития наших городов. Он может на территорию Московской области провести метро, и это будет правильно! Мы не можем железную дорогу так развивать, как метро. Они в комплексе должны быть, пригородные железнодорожные перевозки вместе с метро. Вместе с губернатором Московской области они определят, куда в первую очередь вести метро», - добавил парламентарий.
Отметим, что Путин отметил снижение темпа ввода новых строительных объектов в Москве. По словам президента, в столице стройка «припала чуть больше, чем в среднем по стране».
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