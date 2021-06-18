Собянин оценил популяционный иммунитет в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью телеканалу «Россия 1», что популяционный иммунитет в столице был бы на уровне 60 %, если учитывать всех привитых и переболевших. Но из-за того, что не у всех сохранился высокий уровень антител, сейчас эта цифра составляет 25 %. По его словам, в Москве вакцинировано уже полтора миллиона человек.
«Эти 60% должны были прекратить эпидемию или, по крайней мере, точно ее замедлить. Теперь популяционный иммунитет - 25%. Тех, у которых очень высокие титры, высокие антитела, гораздо меньше. И это другая эпидемиологическая ситуация», — заявил Собянин.
Ранее оперштаб сообщил, что в столице за сутки – 9056 новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил закрытие метро в Москве из-за COVID-19.
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