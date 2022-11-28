Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что филиал №1 консультативно-диагностического центра №6 на улице Ангарская откроется для пациентов после комплексной реконструкции 5 декабря, сообщает пресс-служба московского правительства.

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В ходе осмотра итогов работ в поликлинике он отметил, что благодаря реконструкции у жителей близлежащих в шаговой доступности появится новая современная поликлиника с самым современным оборудованием.

«200 поликлиник после реконструкции становятся новыми, как здесь, в Западном Дегунино: новые стены, новые окна, новая планировка, новая мебель, новое оборудование, новая логистика. И я надеюсь, что отношение к пациентам будет новое в связи с тем, что новые возможности у врачей: и для комфортной работы, и для диагностики, и для лечения», - добавил градоначальник.

В пресс-службе рассказали, что в ходе реконструкции здание поликлиники практически полностью перестроили, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, лифты, системы вентиляции и кондиционирования. Также медучреждение оснастили новейшим медоборудованием.

Ранее руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что новая детская поликлиника в районе Ховрино построена на 90%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваПоликлиники
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