Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ход работ по реконструкции ВДНХ.
«ВДНХ продолжает развиваться. В этом году завершены практически на 99% работы по созданию новой инженерной инфраструктуры и благоустройства на более чем 300 га ВДНХ. Внешний вид, ландшафт ВДНХ приобрел не только первозданный вид, но и значительно улучшил по качеству свои видовые характеристики. Лицо ВДНХ серьезно изменилось в лучшую сторону», - подчеркнул Сергей Собянин.
По его словам, уже завершена научная реставрация 23 уникальных объектов культуры на территории ВДНХ, в том числе павильон №31 «Геология».
«Здесь будет уникальный биологический музей. Сегодня также открывается музей леса, открыли школу верховой езды - конную школу. Тоже уникальный объект, который будет развиваться. Сегодня там есть открытый манеж. Через пару лет появится закрытый манеж», - раскрыл планы мэр столицы.
В 2021 году должны закончиться основные работы в центральном павильоне ВДНХ.
«Этот проект (реализуется) совместно с Третьяковской галереей. Из больших строек: видно уже со всех сторон Москвы большое колесо обозрения. Это будет самое большое обзорное колесо (в Европе)», - заявил Собянин.
На территории ВДНХ возводят новое выставочное пространство и строят детский развлекательный центр.
ВДНХ остаётся крупнейшим центром отдыха москвичей и самым посещаемым парком в стране, сделал вывод мэр Москвы.
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