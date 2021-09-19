Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ

По его словам, уже завершена научная реставрация 23 уникальных объектов культуры на территории ВДНХ, в том числе павильон №31 «Геология».

«Здесь будет уникальный биологический музей. Сегодня также открывается музей леса, открыли школу верховой езды - конную школу. Тоже уникальный объект, который будет развиваться. Сегодня там есть открытый манеж. Через пару лет появится закрытый манеж», - раскрыл планы мэр столицы.

В 2021 году должны закончиться основные работы в центральном павильоне ВДНХ.

«Этот проект (реализуется) совместно с Третьяковской галереей. Из больших строек: видно уже со всех сторон Москвы большое колесо обозрения. Это будет самое большое обзорное колесо (в Европе)», - заявил Собянин.

На территории ВДНХ возводят новое выставочное пространство и строят детский развлекательный центр.

ВДНХ остаётся крупнейшим центром отдыха москвичей и самым посещаемым парком в стране, сделал вывод мэр Москвы.

