Наталья Сергунина рассказала об открытии на ВДНХ профцентра для малого и среднего бизнеса
Профессиональный центр малого и среднего предпринимательства (профцентр МСП) открылся в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Представители бизнеса, сотрудники и самозанятые получили возможность приобрести там новые знания в разнообразных областях: от IT-технологий до флористики.
Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, пройти курсы, лекции и мастер-классы можно бесплатно. На сегодня в профцентре МСП представлено девять направлений обучения. Занятия организованы в очной и заочной (онлайн) формах.
В дальнейшем перечень образовательных программ будет расширяться, появятся новые углубленные курсы. С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте профцентра МСП. Там же можно выбрать требуемый формат и направление обучения.
Например, на офлайн занятиях по «Электроэнергетике» будет организована подготовка специалистов по обслуживанию оборудования на электростанциях, эксплуатации распределительных сетей, ремонту и эксплуатации воздушных линий электропередачи. Часть программы подойдёт главам компаний в данной отрасли.
Как подбирать персонал, обучать и мотивировать своих работников, расскажут на курсах для представителей ресторанного бизнеса. Количество участников в каждой группе ограниченно и зависит от тематики.
Проект курирует московский департамент предпринимательства и инновационного развития. Как отметил его глава Алексей Фурсин, быстро развивающиеся бизнес-проекты имеют потребность в квалифицированных кадрах и увеличении штата сотрудников.
«Компании при выходе на новые рынки сбыта и масштабируя свой бизнес, зачастую сталкиваются с тем, что работникам недостает знаний в тех или иных областях. Профцентр МСП создан специально для того, чтобы предприниматели и их сотрудники могли повысить свою квалификацию или даже освоить новую профессию. Занятия подойдут для людей любого уровня подготовки», — пояснил Фурсин.
Чтобы принять участие в образовательных программах требуется предварительная регистрация на сайте. В зависимости от пройденного курса участникам в завершении выдадут сертификат либо удостоверение о повышении квалификации.
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