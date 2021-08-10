Наталья Сергунина рассказала об открытии на ВДНХ профцентра для малого и среднего бизнеса

Профессиональный центр малого и среднего предпринимательства (профцентр МСП) открылся в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Представители бизнеса, сотрудники и самозанятые получили возможность приобрести там новые знания в разнообразных областях: от IT-технологий до флористики.

Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, пройти курсы, лекции и мастер-классы можно бесплатно. На сегодня в профцентре МСП представлено девять направлений обучения. Занятия организованы в очной и заочной (онлайн) формах.

В дальнейшем перечень образовательных программ будет расширяться, появятся новые углубленные курсы. С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте профцентра МСП. Там же можно выбрать требуемый формат и направление обучения.

Например, на офлайн занятиях по «Электроэнергетике» будет организована подготовка специалистов по обслуживанию оборудования на электростанциях, эксплуатации распределительных сетей, ремонту и эксплуатации воздушных линий электропередачи. Часть программы подойдёт главам компаний в данной отрасли.

Как подбирать персонал, обучать и мотивировать своих работников, расскажут на курсах для представителей ресторанного бизнеса. Количество участников в каждой группе ограниченно и зависит от тематики.

Проект курирует московский департамент предпринимательства и инновационного развития. Как отметил его глава Алексей Фурсин, быстро развивающиеся бизнес-проекты имеют потребность в квалифицированных кадрах и увеличении штата сотрудников.

«Компании при выходе на новые рынки сбыта и масштабируя свой бизнес, зачастую сталкиваются с тем, что работникам недостает знаний в тех или иных областях. Профцентр МСП создан специально для того, чтобы предприниматели и их сотрудники могли повысить свою квалификацию или даже освоить новую профессию. Занятия подойдут для людей любого уровня подготовки», — пояснил Фурсин.

Чтобы принять участие в образовательных программах требуется предварительная регистрация на сайте. В зависимости от пройденного курса участникам в завершении выдадут сертификат либо удостоверение о повышении квалификации.

