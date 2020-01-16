Собянин отметил увеличение продолжительности жизни в столице на 5 лет

Продолжительность жизни москвичей за последнее десятилетие увеличивалась на 6 месяцев каждый год. Таким образом жители столицы за последние 10 лет в среднем живут на 5 лет дольше.Такие данные привел мэр Москвы Сергей Собянин в ходе 23-й Ассамблеи «Здоровая Москва».

Градоначальник отметил, что на продолжительность жизни благотворно влияет ряд факторов, в том числе, снижение числа ДТП со смертельным исходом и благоустройство городского пространства.

Собянин добавил, что Москва сейчас на втором месте снизу по смертности на дорогах. Этого удалось достичь и за счет камер видеофиксации, которые дисциплинируют водителей.

Кроме того, развитие общественного транспорта приводит к тому, что все больше людей отказываются от личных автомобилей. А это благотворно сказывается на экологической обстановке.

