Собянин отметил уникальность ЭкоТехноПарка «Калуга»

предназначен для сортировки, переработки и размещения твердых коммунальных отходов, завершен. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что работы выполнялись при участии комплекса городского хозяйства правительства Москвы.

Градоначальник подчеркнул, что на предприятии создана система экомониторинга воздуха и земли, а также построены очистные сооружения. По словам мэра, на площадке ЭкоТехноПарка будут отрабатываться самые современные решения в области утилизации и переработки отходов, чтобы максимально быстро провести модернизацию этой отрасли в стране.

К слову, строительство ЭкоТехноПарка позволило создать почти 600 новых рабочих мест. Средняя заработная плата сотрудников составит около 45 тысяч рублей.

Также Сергей Собянин напомнил, что система раздельного сбора мусора в столице вводится с 1 января.