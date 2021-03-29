Собянин отметил темпы реализации программы реконструкции поликлиник в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала №4 городской поликлиники №22 на улице Ремизова в районе Котловка.

По его словам, старый корпус полностью реконструировали, заменили оборудование. В поликлинике будет работать минимум восемь врачей специалистов, они будут обслуживать по 750 человек в смену.

Мэр города также через видеосвязь пообщался с работниками филиала №2 детской городской поликлиники №48 в Кузьминках, также открытого после реконструкции. По его словам, работы по реконструкции занимают меньше места, чем ранее – 6-8 месяцев вместо двух лет.

