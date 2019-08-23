Собянин отметил снижение социального неравенства в Москве
Уровень бедности в российской столице за 8 лет снизился на треть. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он раскрыл информацию о динамике снижения социального неравенства в Москве. Как отметил градоначальник, большинство крупнейших городов мира населены обычными людьми, несмотря на то, что мегаполисы притягивают к себе богатых и сверхбогатых людей, представителей культурной, артистической элиты.
Именно в связи с таким положением вещей, для многих агломераций «очень остро стоит проблема неравенства», пишет мэр на своём персональном сайте. Для оценки чаще всего применяют коэффициент Джини – статистический показатель степени расслоения общества по определённому признаку, например, экономическому неравенству. Как отмечает АГН Москва, чем ближе значение коэффициента к единице, тем сильнее неравенство.
По данным Сергея Собянина, в прошлом году коэффициент Джини для Москвы составлял 0,439. По словам градоначальника, Москва находится в середине рейтинга, рядом с Вашингтоном, Торонто, Мадридом и Шеньчжэнем.
Мэр отметил, что в столице РФ также наметилась тенденция к снижению уровня бедности – с 10% в 2010 году до 7,2% в 2018. По оценке Собянина, город взял верное направление, обеспечивая максимально благоприятные возможности для всех.
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