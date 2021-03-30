Собянин отметил развитие социальной сферы города в 2020 году, несмотря на пандемию

Основной задачей социальных служб Москвы в 2020 году стало противодействие распространению COVID-19, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В сообщении говорится, что борьба с коронавирусом потребовала радикального изменения привычных регламентов и технологий работы, с одновременным сохранением базовых социальных услуг.

В мэрии рассказали, что в феврале 2020 года на базе учреждений соцзащиты была создана сеть из 16 обсерваторов для граждан, которые не могли соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях. В общей сложности в них были размещены свыше 11,3 тысячи человек, в том числе иностранцев.

Горячая линия комплекса соцзащиты в течение прошлого года приняла 1,64 миллиона звонков, была оформлена 501 тысяча заявок на оказание более 643 тысяч социальных услуг для лиц, обязанных соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, свыше 12 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом, привлекли к донорству плазмы.

На предоставление мер соцподдержки в денежной и натуральной форме из московского бюджета было выделено 547,4 миллиарда рублей, что на 19% больше, чем в 2019 году. Сотрудниками органов соцзащиты Москвы была обеспечена выплата единовременной помощи в размере четырёх тысяч рублей гражданам старше 65 лет и хронически больным людям, находившимся в режиме самоизоляции, а также региональной компенсации безработным гражданам до 19,5 тысячи рублей.

В пресс-службе также рассказали, что с 1 января 2021 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающего пенсионера был увеличен до 20 222 рублей в месяц. С 1 января 2020 года на 5,6% были проиндексированы все ежемесячные выплаты ветеранам и пенсионерам, а также пособия и социальные выплаты семьям с детьми. С 1 января 2021 года эти выплаты были проиндексированы ещё на 3,7%.

Кроме того, в 2020 году технические средства реабилитации получили более 237 тысяч проживающих в Москве граждан с инвалидностью. Столичная служба занятости, в состав которой входят 56 отделов трудоустройства, помогла найти работу 178 тысячам человек.

