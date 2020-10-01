Собянин отменил вторую волну коронавируса в Москве

Сергей Собянин выразил уверенность, что второй волны коронавируса в столице России нет. Об этом мэр Москвы заявил в эфире телеканала «Россия-24». Градоначальник утверждает, что новой волной как правило называют повторное заболевание тех, кто уже переболел, чего нет в столице.

При этом Собянин признал серьёзной обозначившуюся динамику прироста заражений в мегаполисе. Он предположил, что число инфицированных коронавирусом в Москве в ближайшее время может достичь 3 тысяч в сутки. Кроме того, число пациентов с COVID-19, которых госпитализируют за стуки, увеличилось два раза по сравнению с началом сентября.

Мэр констатировал, что серьёзный рост по заболеваемости COVID-19 наблюдается практически во всём мире, в том числе, в Европе. В качестве примера он привёл Мадрид, Лондон и Вену. В связи с этим, по его словам, Москва вряд ли будет исключением в этом плане, передает RT.

Сергей Собянин заверил, что в Москве достаточно свободных коек для коронавирусных пациентов. Он также подчеркнул, что все лечебные учреждения столицы не прекращают оказание плановой медицинской помощи.

Ранее сегодня мэр Москвы издал указ, в котором обязал всех столичных работодателей перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников с 5 октября. Это же относится ко всем работникам старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями, отмечает РИА ФАН.

Ранее столичные власти назначили двухнедельные каникулы для всех школ с 5 по 18 октября.

