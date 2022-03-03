Собянин заявил о завершении проходки между станциями метро «Пыхтино» и «Рассказовка»
Мэр российской столицы Сергей Собянин присутствовал сегодня на церемонии завершения проходки правого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» Солнцевской линии московского метро. Теперь от «Пыхтино» будет прокладываться тоннель до станции «Внуково».
Как уточнил градоначальник, в работе в течение года будут задействованы два тоннелепроходческих щита - «Роза» и «Наталия». Уже в 2023 году москвичи получат метро до аэропорта Внуково, пообещал Собянин. Он отметил, что это будет первая в России линия подземки, которая дойдет непосредственно до воздушной гавани.
Сейчас в районе Внукова ведется большое транспортное строительство. Реконструируется и строится линия четвёртого Московского центрального диаметра. Она включает новые магистральные пути и платформы, практически, новые вокзалы, пояснил мэр.
Ожидается, что пользоваться участком метро между станциями «Рассказовка» и «Внуково» ежедневно будут более 50 тысяч пассажиров. После окончания работ на данном участке длина Солнцевского радиуса подземки превысит 30 км.
Одновременно прокладывается автотрасса, которая соединит Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Большая часть уже пройдена. По расчётам мэра, в 2023 году будет завершена связка между Боровским и Киевским шоссе. Дальше будет взято направление на соединение со скоростным диаметром.
Также Сергей Собянин осмотрел ход строительства автомагистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» на участке от Боровского до Киевского шоссе. Магистраль связывает четыре вылетные магистрали: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, она станет дублером юго-западной и южной части МКАД, а также одной из основных артерий транспортного каркаса Новой Москвы.
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