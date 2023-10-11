Собянин открыл в ТиНАО крупнейший в России роботизированный госархив

Мэр российской столицы Сергей Собянин и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов открыли роботизированный архивный комплекс столичного Главархива – Мосархив в ТиНАО.

По словам Собянина, была создана уникальная роботизированная система поиска и выдачи документов. Он отметил, что из огромного количества помещений учреждений образования, социальной защиты, здравоохранения, госучреждений был перемещен большой объем архива. Также мэр указал, что в настоящее время ведется цифровизация архивных данных.

По словам мэра, новый архивный комплекс даст совершенно другой уровень обработки, хранения и выдачи архивных документов. Со своей стороны, Андрей Артизов назвал новый роботизированный архивный комплекс в ТиНАО лучшим в Европе.

Так, архивный комплекс находится в поселении Вороновское. Для его размещения был выделен земельный участок площадью порядка 10 гектаров.

