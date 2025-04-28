Авторы из шести стран стали победителями питч-сессии НЦ «Россия»

Шесть авторов из разных стран были признаны лучшими по итогам питч-сессии «Инвестиции в среду», которая прошла 28 апреля в Национальном центре «Россия».

Мероприятие стало частью открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».

Лучших эссеистов по теме «Инвестиции в технологии» назвали в НЦ «Россия»

Питч-сессии проводились по четырем направлениям, участие в них приняли эссеисты, чьи работы были предварительно отобраны экспертным советом НЦ «Россия».

Авторы представили свои идеи развития международного сотрудничества и устойчивого будущего, что стало основой для итогового выбора победителей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт Национальный центр Россия / Russia.ru
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