Авторы из шести стран стали победителями питч-сессии НЦ «Россия»
Шесть авторов из разных стран были признаны лучшими по итогам питч-сессии «Инвестиции в среду», которая прошла 28 апреля в Национальном центре «Россия».
Мероприятие стало частью открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста».
Питч-сессии проводились по четырем направлениям, участие в них приняли эссеисты, чьи работы были предварительно отобраны экспертным советом НЦ «Россия».
Авторы представили свои идеи развития международного сотрудничества и устойчивого будущего, что стало основой для итогового выбора победителей, передает «Радиоточка НСН».
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