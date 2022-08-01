Собянин открыл в Манеже выставку «Город для каждого»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открывшаяся в центральном выставочном зале «Манеж» выставка «Город для каждого», позволит жителям и гостям города больше узнать о Москве и её градостроительных и инфраструктурных проектах, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, организаторы выставки постарались показать «все крупнейшие, масштабные проекты, которые были реализованы, реализуются в настоящее время и будут реализовываться в будущем».
В частности, градоначальник напомнил о программе транспортного строительства, метростроении, внедрение железных дорог в городской транспорт, новых автодорогах и новом жилье, новых детских садах и школах, а также объектах культуры и спорта.
«Это такие глобальные серьёзные проекты мирового уровня, как реновация ветхого жилья... огромных депрессивных промышленных территорий, на месте которых появляется первоклассные районы, обустроенные и жильём, и рабочими местами, и объектами соцкультбыта, и природными территориями», - добавил глава Москвы.
Ранее Собянин открыл после реконструкции павильон «Ластоногие» Московского зоопарка, сообщает RT.
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