Собянин открыл в Манеже выставку «Город для каждого»

По его словам, организаторы выставки постарались показать «все крупнейшие, масштабные проекты, которые были реализованы, реализуются в настоящее время и будут реализовываться в будущем».

В частности, градоначальник напомнил о программе транспортного строительства, метростроении, внедрение железных дорог в городской транспорт, новых автодорогах и новом жилье, новых детских садах и школах, а также объектах культуры и спорта.

«Это такие глобальные серьёзные проекты мирового уровня, как реновация ветхого жилья... огромных депрессивных промышленных территорий, на месте которых появляется первоклассные районы, обустроенные и жильём, и рабочими местами, и объектами соцкультбыта, и природными территориями», - добавил глава Москвы.

Ранее Собянин открыл после реконструкции павильон «Ластоногие» Московского зоопарка, сообщает RT.

