Собянин открыл в Лужниках один из крупнейших в мире центров вакцинации

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия нового центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники» заявил, что в течение последних суток в столице от коронавируса вакцинировались более 105 тысяч человек, сообщает пресс-служба московского правительства.

Градоначальник отметил, что это «астрономическое количество, требующее ввода дополнительных мощностей».

По его словам, в борьбу с пандемией вступила «главная спортивная арена страны», а расположенный здесь центр вакцинации станет одним из крупнейших в мире. Глава Москвы добавил, что в «Лужниках» в основном будут прививать мигрантов, однако москвичи также смогут сделать здесь прививку.

«Я думаю, что это один из крупнейших центров вакцинации в мире. Общая мощность его составляет около 15 тысяч человек в сутки. Например, это в 2,5 раза больше, чем то, что мы открыли в Гостином дворе», - подчеркнул Собянин.

В пресс-службе мэрии добавили, что пункты вакцинации в «Лужниках» разместились в зоне болельщиков и подтрибунных помещениях секторов «C» и «D» Большой спортивной арены, а также в отдельно стоящем здании Центра выдачи коньков.

