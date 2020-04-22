Собянин открыл в ГКБ №67 отделение для пациентов с коронавирусом
В семи городских клинических больницах Москвы созданы отделения для граждан с подозрением на коронавирус. Об этом в понедельник, 23 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая одно из таких отделений в ГКБ №67 имени Ворохобова.
Под эту задачу временно выделили новейший корпус площадью 50 тысяч кв. метров — перинатальный центр больницы. Как отмечают в мэрии, пока отделение рассчитано на 330 коек с 20 койками реанимации. При необходимости общее число коек готовы увеличить до 500. Для пациентов будет предусмотрено специализированное пятиразовое питание, индивидуальные санузлы, высокоскоростной Wi-Fi. В «коронавирусном» отделении будут работать 94 медсестры и 34 врача.
Сейчас для лечения больных коронавирусом также подготовлены ГКБ №40 в Коммунарке, ИКБ №1 и №2, отделения в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, ДГКБ имени Башляевой, НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
По словам Собянина, в случае нарастания угрозы власти готовы развернуть ещё 10 корпусов. Кроме того, строится новая больница в Новой Москве.
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