Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень заболеваний коронавирусом в столице «по-прежнему большой», сообщает ТАСС.

«Мы видим небольшой рост, но он не является критическим... Но все равно сам уровень заболеваний достаточно большой», - отметил он.

Градоначальник добавил, что «в общем и целом» ситуация с коронавирусом в Москве стабильная.

Кроме того, Собянин в очередной раз призвал москвичей пройти вакцинацию и напомнил, что прививочные пункты работают в не только в столичных поликлиниках, но и в торговых центрах и парках. По его словам, от COVID-19 уже привились около 1,3 миллиона москвичей.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице достаточно напряжённой, сообщает RT. По её словам, «коронавирус никуда не исчез».