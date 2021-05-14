Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень заболеваний коронавирусом в столице «по-прежнему большой», сообщает ТАСС.

«Мы видим небольшой рост, но он не является критическим... Но все равно сам уровень заболеваний достаточно большой», - отметил он.

Градоначальник добавил, что «в общем и целом» ситуация с коронавирусом в Москве стабильная.

Кроме того, Собянин в очередной раз призвал москвичей пройти вакцинацию и напомнил, что прививочные пункты работают в не только в столичных поликлиниках, но и в торговых центрах и парках. По его словам, от COVID-19 уже привились около 1,3 миллиона москвичей.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала ситуацию с коронавирусной инфекцией в столице достаточно напряжённой, сообщает RT. По её словам, «коронавирус никуда не исчез».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: АГН Москва
ТЕГИ:КоронавирусМоскваСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры