Собянин открыл северный радиус салатовой ветки метро
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл самую северную станцию метро — «Физтех», а также «Яхромскую» и «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии.
Градоначальник в ходе открытия отметил, что новые станции окажут положительное влияние на развитие транспортной доступности на севере столицы.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что после запуска участка «Селигерская – Физтех» в составе салатовой линии метро уже работает 26 станций, а эксплуатационная длина Люблинско-Дмитровской линии превысила 43 км. Так, она стала второй по протяженности среди радиальных линий в Мосметро после Арбатско-Покровской. Кроме того, между станциями «Кожуховская» и «Печатники» планируют возвести 27-ю станцию – «Южный порт».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru