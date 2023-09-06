Новые станции метро Москвы «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» посвятили авиастроению

Открытые для пассажиров новые станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солцевской линии метро посвящены отечественному авиастроению. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

«Впервые в России метро пришло в аэропорт – Внуково стал первой отечественной воздушной гаванью с собственной станцией подземки, поэтому выбор авиационной тематики в оформлении новых транспортных объектов логичен», – отметил Бочкарёв.

При этом, по его словам, каждая из них познакомит пассажиров с разными направлениями самолетостроения России.

Дизайн станции «Пыхтино» посвящен развитию отечественного самолетостроения, уточнил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По его словам, пассажиры почти сразу при входе на станцию начнут знакомиться с историей отечественной авиации.

«Над наклонным ходом эскалатора, соединяющего вестибюль и платформу, размещена модель пассажирского лайнера Ту-144, а светильники формой напоминают крыло самолета. Платформенный участок освещают десять потолочных световых конструкций, внешне напоминающих турбины самолетов. Пройдя вдоль путевой стены станции «Пыхтино», пассажиры увидят изображения самолетов, символизирующих основные вехи авиастроения, – от винтовых самолетов до современного Ту-214», – рассказал Кравцов.

Оформление станции «Аэропорт Внуково» посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро А.Н. Туполева, чье имя носит международный аэропорт. Об этом сообщил гендиректор ООО «Институт «Мосинжпроект» Рустам Черкесов.

Он обратил внимание, что в начале платформы «Аэропорта Внуково» размещена композиция «Гражданские самолёты КБ Туполева и портреты их создателей».

«На путевых стенах расположены десятки самолетов, пролетающих над картой России, а на торцевой стене с двух сторон от лифтовой шахты – портреты отечественных конструкторов – отца и сына – Андрея и Алексея Туполевых», – сообщил Черкесов.

Солнцевская линия была построена при участии специалистов ГК «Мосинжпроект», в ее составе действуют 14 станций – от «Делового центра» до «Аэропорта Внуково».

