Собянин открыл рыбный рынок «Москва – на волне» в районе Косино-Ухтомский
Мэр столицы Сергей Собянин открыли специализированный рыбный рынок «Москва – на волне», сообщает пресс-служба московского правительства.
Рынок находится на востоке Москвы в районе Косино-Ухтомский на Новоухтомском шоссе, д. 2а. Здесь представлена продукция от 34 российских промысловых и рыбопромышленных предприятий из 17 регионов страны, есть зона корнеров с фудкортом на 126 посадочных мест.
Градоначальник отметил, что такие рынки пользуются огромной популярностью у людей, однако в столице такого места до сих пор не было.
«Мы надеемся, что новый мегарынок, который мы открыли в Москве... будет пользоваться популярностью у москвичей... Спасибо огромное министерству сельского хозяйства, Агентству рыбной промышленности. Они помогали создать логическую цепочку и запустить это прекрасное мероприятие», – сказал Собянин.
Присутствовавший на открытии глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что появление рыбного рынка в Москве - это один из шагов по популяризации потребления рыбы.
Ранее Собянин заявил, что с начала 2023 года в столице были отремонтированы 45 помещений молочно-раздаточных пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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