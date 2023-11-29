Собянин открыл рыбный рынок «Москва – на волне» в районе Косино-Ухтомский

Рынок находится на востоке Москвы в районе Косино-Ухтомский на Новоухтомском шоссе, д. 2а. Здесь представлена продукция от 34 российских промысловых и рыбопромышленных предприятий из 17 регионов страны, есть зона корнеров с фудкортом на 126 посадочных мест.

Градоначальник отметил, что такие рынки пользуются огромной популярностью у людей, однако в столице такого места до сих пор не было.

«Мы надеемся, что новый мегарынок, который мы открыли в Москве... будет пользоваться популярностью у москвичей... Спасибо огромное министерству сельского хозяйства, Агентству рыбной промышленности. Они помогали создать логическую цепочку и запустить это прекрасное мероприятие», – сказал Собянин.

Присутствовавший на открытии глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что появление рыбного рынка в Москве - это один из шагов по популяризации потребления рыбы.

Ранее Собянин заявил, что с начала 2023 года в столице были отремонтированы 45 помещений молочно-раздаточных пунктов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

